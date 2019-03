Helt ekstremt: Satser på 10-årig til OL

10-årig engelsk pige er et stærkt emne i to discipliner ved OL næste sommer

Når der afvikles OL i Tokyo i sommeren 2020, så kan en gammel engelsk rekord fra 1928 stå for fald.

Torsdag meddelte det engelske skateboard-forbund nemlig hvilke fem deltagere, man satser på frem mod OL 2020, og på listen findes den blot 10-årige pige Sky Brown.

- Jeg vil bare ud og have det sjovt, og jeg ved ikke, hvem jeg konkurrerer mod og den slags, siger 10-årige Sky til BBC.

- Jeg føler ikke, at det har betydning, hvor gammel du er. Jeg er lille, og jeg kommer til at være med i denne kæmpe begivenhed. Du kan gøre alt, uanset hvor gammel du er, siger pigen, der måler 134 centimeter i højden.

Hun har allerede en Youtube-kanal sammen med sin 6-årige lillebror Ocean med 31.000 følgere, hun har vundet junior-udgaven af Vild med dans og har også landet en Nike-kontrakt.

Surfer ✅

Landed a Nike contract ✅

Won Dancing with the Stars: Juniors ✅

Britain’s youngest ever summer Olympian



Sky Brown is awesome. pic.twitter.com/QNNr9rXWoC — BBC Sport (@BBCSport) 14. marts 2019

Til OL vil hun være fyldt 12 år, og hun kvalificerer sig, hvis hun placerer sig i top-20 på verdensranglisten.

Den lille pige har store ambitioner - også på sit køns vegne.

- Nogen gange vil jeg bare slå mig selv, og jeg vil gøre, hvad drengene gør. Hvorfor skal drenge lave alt det sjove? Jeg mener, at piger kan gøre alt, hvad drenge kan, siger den engelske pige.

Hun er også et stort talent inden for surfing, og her håber hun også at komme med til OL.

- Min drøm er fortsætte med at rejse verden rundt, fortsætte med at skate og surfe og stadig være et barn.

- Jeg vil særligt gerne også tage til mindre privilegerede lande og hjælpe børn her, siger 10-årige Sky Brown.

Både skateboard og surfing er nye sportsgrene ved OL, og kommer den engelske pige, så slår hun rekorden fra 1928, hvor den 13-årige svømmer Margery Hinton blev den yngste engelske OL-deltager nogensinde.

Se også: Stjernens form chokerer: Tilbudt ny sportsgren efter en time

Se også: OL-legendens lille datter døde: Nu deler konen hjerteskærende billede

Se også: Chokeret dansk pige får stjernens guldmedalje: Her er forklaringen

Husker du Danmarks skøjteprinsesse? Her er Mikkeline i dag