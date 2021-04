Helt suveræn: - Havde mistænkt mig selv for doping

Svenske Nils van der Poel er så hurtig, at han forstår, at folk undrer sig

I to år holdt han pause fra at skøjte på højt plan, da han i stedet ville være en del af hæren i Sverige.

I december 2020 var Nils van der Poel dog tilbage på skøjtebanen, hvor han satte den syvendehurtigste tid nogensinde på verdensplan på 10.000 meter.

Blot få måneder senere nåede den 24-årige svensker nye højder. I februar blev det til VM-guld i Holland på distancerne 5.000 og 10.000 meter.

- Jeg havde mistænkt om mig selv for doping. Det er ikke bare lige noget, du gør (to gange VM-guld, red.). Jeg forstår, at folk undrer sig, siger van der Poel til det svenske nyhedsbureau TT.

- Jeg fik spørgsmålet fra de hollandske medier umiddelbart efter 10.000-meterløbet ved VM. Og jeg har hørt rygter om, at folk stiller spørgsmål om doping i forbindelse med rekorden.

Ikke kunne følge med Nils van der Poel ved VM - heller ikke italienske Michele Malfatti, der på billedet jagter svenskeren. Foto: Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Nils van der Poel vandt også to gange VM-guld som junior-skøjteløber og føler da heller ikke, at dem, der er en del af sporten, sætter spørgsmålstegn ved hans præstationer.

- Hvis jeg dopede mig selv, ville alt, hvad jeg gør, være helt meningsløst. Jeg vil hellere tabe end vinde ved at snyde, fastslår han.

Champions Leagues semifinaler i fodbold står for døren. Få de seneste managerråd her (+).