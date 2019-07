Her bryder dansk MMA-kæmper ud i gråd

34-årige Nicolas Dalby nåede i 2015 og 2016 at smage på den allerøverste hylde inden for MMA-sporten, da han fire gange kæmpede i UFC (Ultimate Fighting Championship, red.).

Men danskeren måtte give slip på drømmen, og med farvellet til kampsportens Champions League kom en kæmpe nedtur, der resulterede i en depression.

Dog opgav Dalby ikke drømmen.

Efter to år pause gjorde i 2018 comeback i ringen i Cage Warriors, som regnes som et springbræt til UFC. Og det hårde arbejde har betalt sig.

Nicolas Dalby er tilbage i UFC. Foto: POLFOTO/Finn Frandsen

For nu er drømmen så gået i opfyldelse igen for danskeren. Han er tilbage i UFC.

I en video delt af irske Graham Boylan, der er præsident for Cage Warriors, kan man se det øjeblik, Nicolas Dalby får den glædelig nyhed at vide via et Facetime-opkald.



Her kan han ikke holde glædestårerne tilbage. Videoen, der ifølge irske Boylan er to uger gammel, viser tydeligt Dalbys overvældende reaktion.

- Med denne følelsesladede video af mig, der græder tårer af glæde, kan jeg ikke blot officielt fortælle, at jeg er tilbage i UFC, men at jeg også vil kæmpe ved UFC-stævnet i København, skriver Dalby på Twitter.

UFC kommer for første gang nogensinde til Danmark d. 28. september, hvor Nicolas Dalby altså vil være at finde i ringen blandt andre.

