Historisk: 11-årig sætter legenden til vægs

I en alder af blot 11 år har brasilianske Gui Khury præsteret et trick, som ingen andre før har formået med et skateboard, beretter CNN og Reuters.

Selv legendariske Tony Hawk vil misunde, hvordan den unge brasilianer for nylig lykkedes med at rotere 1080 grader i luften på sit board ved hjælp af en almindelig rampe.

- Jeg tænkte bare 'åh gud, hvad er der lige sket', siger Gui Khury til Reuters.

Efterfølgende sendte den unge fyr videoen til sine yndlingsskatere, blandt andre Tony Hawk og Bob Burnquist.

Tony Hawk er med årene blevet et symbol på skateboarding. Nu er han blevet overgået af en 11-årig. Foto: Marcos Brindicci/Ritzau Scanpix

Tangerede Hawk som 8-årig

For et par årtier siden lykkedes det Tony Hawk at rotere 900 grader i luften - en bedrift, som Gui Khury allerede lykkedes med for tre år siden.

Og mens man har skullet få en masse tid til at gå derhjemme under coronakrisen, har unge Gui helliget sin tid på skaterampen.

- Nu, hvor han er mere hjemme, har han mere tid til at træne, spise og til at fokusere, siger Guis far Ricardo videre til Reuters.

Khury Junior fortællere videre, hvordan han egentlig bare startede ud med roteringer på 540 og 720 grader, inden det lykkedes ham at tangere idolet og de 900 grader, hvorefter han gav sig i kast med en tredobbelt rotering.

Skateboarding får sin debut ved de Olympiske Lege i Tokyo, som indtil videre er udskudt indtil 2021.