Historisk finale blev ved og ved - spillede i mere end syv timer

I den tredje kamp af World Series spillede LA Dodgers og Boston Red Sox 18 innings. Det tog hele syv timer og 20 minutter at komme igennem, hvilket er den længste finalekamp nogensinde

Los Angeles Dodgers og Boston Red Sox spiller World Series i amerikansk baseball.

Boston havde vundet de første to kampe, og det var derfor vigtigt for Dodgers at få en sejr, så de stadig havde en chance i dette års finaler.

Den sejr fik de så natten til lørdag dansk tid, men de måtte bestemt kæmpe for den.

18 innings og en spilletid på hele syv timer og 20 minutter skulle de igennem, før de kunne løbe med sejren.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Max Muncylavede den sidste home run, og dermed løb LA Dodgers med sejren i den lange kamp. Foto: Mark J. Terrill

Det er dermed den længste kamp, der nogensinde har været i World Series - både på innings og spilletid.

Den forhenværende rekord i innings var 14, hvilket er sket tre gange tidligere. Den længste af de tre varede 'kun' fem timer og 41 minutter.

I forhold til hele play-off tangerer den rekorden for den længste kamp i innings.

Det er sket to gange tidligere, at en kamp er gået ud i 18 innings. Den længste af dem varede seks timer og 23 minutter.

Dermed er nattens kamp altså den længste nogensinde på både innings og tid.

For LA Dodgers betyder det nok mere, at de nu endelig har vundet en kamp i dette års World Series.

De skal forsøge at gøre det igen allerede natten til søndag, hvor de spiller lidt efter klokken to dansk tid.

I World Series spilles der bedst af syv kampe, hvilket vil sige, at det første hold til at vinde fire kampe har vundet.

Stillingen er i øjeblikket 2-1, så begge hold kan stadig nå at tage titlen.

