Historisk præstation i debut

Når sportens største stjerner skifter til en ny klub, er der både store penge og store forventninger forbundet med det.

Natten til søndag dansk tid debuterede NBA-stjernen James Harden for Brooklyn Nets efter et kontroversielt skifte fra Houston Rockets tidligere på ugen. Og han imponerede fra start i New York-klubben.

Som den blot syvende spiller i NBA-historien præsterede Harden at debutere for en klub med en såkaldt triple-double. Det betyder, at spilleren når op på et tocifret antal i tre kategorier blandt point, assister, rebounds, blokader og bolderobringer.

Den 31-årige guard satte 32 point på tavlen, assisterede ved 14 scoringer og leverede 12 rebounds i sejren på 122-115 over Orlando Magic.

Blandt de syv spillere, som har præsteret lignende debuter, er Harden den eneste, som har scoret mere end 30 point. Det er dog ikke noget, han selv går op i.

- Jeg er bare glad for, at vi vandt kampen. Statistikkerne betyder ikke noget, lød det efter sejren fra Harden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fra 2012 og frem til for få dage siden var han den store stjerne for Houston Rockets, men efter endnu et nederlag i en sløj sæsonstart kritiserede han både holdet og klubben i klare vendinger.

Det skabte stort postyr i klubben, som reagerede hurtigt og afskibede stjernespilleren til Brooklyn Nets få dage senere i en større handel.

Harden blev kåret som ligaens MVP (Most Valuable Player) i 2018 og har de seneste tre sæsoner været ligaens mest scorende spiller.

Med Hardens ankomst kan Brooklyn mønstre en frygtindgydende trio med Kevin Durant og Kyrie Irving som de to andre.

Irving var dog ikke med i Hardens debut. Men når han er tilbage, får modstanderne nok at se til.