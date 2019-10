Holder pause fra landsholdet efter vanvittigt program

Du kan se alle Bakken Bears' europæiske kampe på hjemmebane live og gratis på ekstrabladet.dk.

Fra fodboldens verden har danskerne kendt blandt andet Biri Biri, B 1901 og Herfølge, Ousman Jallow, Brøndby og senest Bubacarr Sanneh, Horsens og FCM.

Tre spillere som har det til fælles, at de er fra Gambia.

I basketball er Adama Darboe fortsat at finde på dansk grund, men han er med egne ord 'kun' halv gambianer, fordi moderen er dansk.

Desuden er han født i Danmark og har dansk pas.

Asama Darboe er en nøglespiller både hos de mangedobbelte danske mestre hos Bakken Bears og det danske landshold i stærk fremgang.

Med hensyn til det sidste har den 33-årige guard sammen med holdkammeraten Darko Jukic måttet tage en landsholdspause, fordi Bakken Bears' nyeste europæiske eventyr vil trække søm ud.

En af Bakkens Bears mest erfarne, Adama Darboe er tiltænkt en stor rolle i Europa Cup kampen mod ungarske Egis Körmend (Foto: Claus Bonnerup)

Med start onsdag aften skal mestrene fra Aarhus i gang med at spille FIBA Europa Cup seks onsdage i træk ved siden af turneringskampe i weekenden, så der er kamp hver tredje dag tilsat tre udenlandsrejser.

Mens Legia Warszawa er let at komme til, vil der være meget rejseri ved at spille mod Körmend i Ungarn nær grænsen til Østrig og Kataja, der er hjemmehørende i Joensuu i det østlige Finland.

- Det er for at beskytte mig selv mod risikoen for at blive skadet, at jeg har tager en pause fra landsholdet, siger Adama Darboe, som har en forventning om, at han kan være med, når Danmark til foråret skal spille om at komme ind i det fine selskab og kvalificere til EM 2021.

Han er den rutinerede herre, og rutinen vil der blive brug mod ungarske Egis Körmend, hvor han i begge ender af banen er tiltænkt en stor rolle.

Udover at skulle sætte Bakken Bears i scene under modstandens kurv, skal han i forsvaret neutralisere modstanderens største navn, amerikaneren Frank Turner, som ud fra videooptagelserne er en lynhurtig guard.

- Jeg skal forsøge at tage ham ud af kampen, fortæller Adama Darboe efter en træning, hvor en holdkammerat var stand-in for Egis Körmends vigtigste spiller.

Efter en lang omskiftelig karriere, der tog begyndelsen i barndomsklubben Hørsholm, har den rutinerede guard slået rod i Aarhus.

Inden han nåede hertil, var den dansk/gambianske spiller forbi Grindavik, Island, Ciudad de Huelva, Spanien, Svendborg, Jämtland og Borås, Sverige.

Nu er han gået i gang med den femte sæson hos mestrene, hvor han er blevet et samlingspunkt på et mesterhold, som har med at skifte udseende.

Således er der kommet syv nye til før denne sæson som afløsere for blandt andet profiler som Ryan Martin, Tobin Carberry og Hayden Dalton, der er røget til henholdsvis Hviderusland, Rusland og Tjekkiet.

Derudover er klubikonet Chris Christoffersen stoppet.

Ind er i stedet kommet David Efianayi og Jonathan Galloway direkte fra USA, mens Chris Ortiz i sidste sæson spillede i Finland.

