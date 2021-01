Hovsa - Her sparker han bruden i hovedet

NFL-stjernen Adam Gaudette sparker ved en fejl sin kone i hovedet under en lapdance

Man kan planlægge et bryllup ned til mindste detalje, og alligevel går noget næsten altid galt. En kærlighedsdans under bryllupsceremonien fra gommen til bruden gik ikke helt efter planen.

Adam Gaudette, der spiller for Vancouver Canucks, havde forberedt en intens topløs lapdance for sin kone, men forestillingen sluttede, da han kom til at sparke bruden i hovedet.

Michaela Robinson Gaudette, der giftede sig med NFL-stjernen tilbage i juni, har delt en video af hændelsen på det sociale medie TikTok, og nu er optagelsen gået viralt.

Et mindeværdigt øjeblik, parret sent vil glemme.

Videoen viser atleten danse op ad sin nye kone til sangen 'Pony', og dansen tages godt i mod af gæsterne, der bryder ud i jubel og klapsalver.

Men da Adam Gaudette skal vende sig om mod Michaela Robinson Gaudette, går han efter et højt spark over hendes hovedet, men rammer hende desværre lige i ansigtet.

Adam Gaudette skynder sig straks at kysse bruden og undskylde mange gange.

- Jeg tror, at jeg har hjernerystelse, siger bruden med et smil på læben.

På videoen hører man Michaela Robinson Gaudettes mor bryde ud i grin, da hendes datter bliver sparket i ansigtet.

Heldigvis ødelagde den ulykkelige lapdance ikke brylluppet, og gæsterne kunne efterfølgende danse videre til den lyse morgen.

