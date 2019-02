Hylder mestrene: Million fans på gaden

De nykårede Super Bowl-vindere fra New Englands Patriots blev tirsdag hyldet i et optog i Bostons gader.

Halvandet døgn efter sejren på 13-3 over Los Angeles Rams stimlede op mod en million mennesker sammen for at se NFL-holdets paradekørsel gennem storbyen.

Quarterbacken Tom Brady og holdkammeraterne havde taget opstilling på ladet af en lastbil, og her kunne de til stor jubel for folkemængden vise trofæet fra Super Bowl-sejren frem.

De første fans mødte frem klokken syv om morgenen for at få de bedste pladser til paraden, der gik i gang klokken 11 om formiddagen.

Artiklen fortsætter under billederne.

Fotos: Billie Weiss, BRIAN SNYDER og GREG M. COOPER

Tom Brady har ført Patriots frem til seks sejre i Super Bowl siden 2001, hvor holdet vandt titlen for første gang.

Flere af de fremmødte fans gav tirsdag udtryk for, at de er klar på en syvende NFL-titel om et år.

Det er blot tre måneder siden, at Bostons borgere senest var på gaderne for at hylde deres sportshelte. Dengang kørte baseballholdet Boston Red Sox gennem byen for at fejre det amerikanske baseballmesterskab.

