Hyldes efter fyring

Historien om den fyrede gravide sportskvinde er de seneste dage gået verden rundt, og nu bliver hun hyldet i egne rækker med bolde under trøjerne

Sagsøgt efter graviditet

Sagen med den italienske volleyballspiller, Lara Lugli, der blev fyret for at være gravid og efterfølgende sagsøgt har skabt store overskrifter verden over.

Senest har hun fået støtte fra både kvindelige og mandlige volleyball-kollegaer i de bedste italienske rækker, der før kampene stillede op med en bold under trøjen for at symbolisere retten til graviditet.

- Det var en vidunderlig gestus af solidaritet. De støtter alle de kvinder, der lider under denne særlige situation. Min historie har rørt mange mennesker, og mange har følt deres mest basale rettigheder overtrådt, siger Lugli ifølge Corriere dello Sport.

- Da jeg startede denne kamp, troede jeg, at det ville blive på sportsområdet, men da jeg så mit navn i New York Times forstod jeg vigtigheden af det, og det begejstrede mig meget.

- Moderskab er en vigtig ting for atleter. Hele verden uden for Italien kalder det en skandale. Nu må vi gøre noget for at ændre det. Vi behøver ændringer af mentaliteten, så den går hånd i hånd med lovene, siger Lugli.

Lara Lugli skrev som 38-årig under med den italienske volleyball-klub, Pordenone, men blev efter en måned fyret, fordi hun var gravid.

En måned efter mistede hun det ufødte barn ved en abort, og da hun så efterspurgte lønnen for den første måned, blev hun afvist og blev i stedet mødt med et sagsanlæg, fordi klubben mente, at hun tiede om sin graviditet og blot gik efter en højere løn.

Italiens udenrigsminister, Luigi Di Maio, har kritiseret klubben.

- At en kvinde skal vælge mellem sin karriere og sit barn, skal ikke længere tolereres, lød det fra Di Maio, mens et senat-medlem har kaldt det for 'vold mod kvinder'.

