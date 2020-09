Idømt dobbelt dødsstraf

Slag på hånd, mave og fødder, grimt sprog og en plastikpose over hovedet, fik iransk bryder til at indrømme mord, men nu går selveste Donald Trump ind i sagen

Den 27-årige iranske mesterbryder Navid Afkari er dømt til døden, men nu går selveste Donald Trump ind i sagen.

- Til Irans ledere, jeg vil sætte stor pris på, hvis I vil skåne denne unge mands liv og ikke henrette ham. Tak, lyder et tweet fra den amerikanske præsident.

Det er to år siden, at bryderen deltog i en fredelig protest mod landets regering.

Alligevel blev han efterfølgende tildelt intet mindre end dobbelt dødsstraf efter at have indrømmet at have myrdet en sikkerhedsvagt under demonstrationen.

Ifølge BBC er bryderen dog blevet udsat for tortur, og det skulle være derfor, at han blev tvunget til at erkende forbrydelsen, han formentlig aldrig har begået.

Afkari har selv beskrevet torturen.

- De trak en plastikpose over mit hoved og holdt den der, til jeg næsten var kvalt. De slog mig brutalt på hænder, mave og fødder, mens de fornærmede mig med vulgært sprog. De bandt mig også og hældte alkohol i min næse, har han beskrevet i et brev.

Trump beder Iran om benådning. Foto: Ritzau Scanpix/MAndel Ngan

Også præsidenten for MMA-kæmpernes UFC blander sig i redningsaktionen, og måske var det i virkeligheden ham, der sikrede Donald Trumps deltagelse i redningsaktionen af bryderen.

- Først og fremmest er denne her mand et menneske, for det andet er han en af os, han kunne have været en af mine kæmpere, siger White i en video på Twitter, der er set næsten en million gange og bærer hashtagget #saveNavid.

- Min første tanke var at ringe til præsidenten for at se, om han kunne gøre noget for at hjælpe denne her mand. Og han sagde 'Lad mig se nærmere på det, lad mig tale med min administration og se, om vi kan gøre noget for at redde mandens liv', siger White.

Også Navid Afkaris brødre Vahid og Habib er blevet tildelt henholdsvis 54 og 27 års fængsel efter at være tortureret til indrømmelser. Ifølge deres mor har brødrene endda skullet vidne mod hinanden, ligesom der er problemer med tidspunkterne for de videoer, der skulle bevise Navid Afkaris skyld.

Iran har de senere år haft problemer med politisk undertrykkelse, økonomisk uorden, ligesom benzinpriserne er steget helt ekstremt.

Hos Change.org er der startet en underskriftsindsamling til fordel for den iranske mesterbryder, der dyrker disciplinen græsk-romers brydning. I skrivende stund har mere end 17.000 mennesker skrevet under, og 9. september skal underskrifterne afleveres til den internationale olympiske komité i håb om, at de kan gøre noget.

