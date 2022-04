Iffe Lundberg får som første dansker spilletid i NBA

Som den første dansker nogensinde kom basketspilleren Gabriel 'Iffe' Lundberg natten til mandag dansk tid på banen i en NBA-kamp.

Han er for nylig skiftet fra CSKA Moskva til Phoenix Suns.

Iffe kom ind i slutningen af kampen mod Oklahoma City Thunder og fik 4 minutter og 14 sekunder på banen. Han scorede ingen point.

Phoenix Suns tabte udekampen 96-117.

Gabriel 'Iffe' Lundberg var indtil for nylig på kontrakt hos russiske CSKA Moskva, men efter Ruslands invasion af Ukraine brød den danske spiller med klubben og rejste hjem til Danmark.

12. marts skrev han så kontrakt med Phoenix Suns, der er kvalificeret til NBA's slutspil efter at have sikret sig førstepladsen i Western Conference.

Phoenix Suns fører aktuelt grundspillet. Det er blevet til 62 sejre i 78 kampe indtil videre. Slutspillet starter den 16. april.

27-årige Lundberg har sine største styrker i offensiven og agerer både point guard og shooting guard, idet han både er god til at sætte point på tavlen med forsøg langt udefra, men også er i stand til at drible for at sætte sig selv eller holdkammeraterne i scene.

De evner har han blandt andet vist på det danske landshold, siden han debuterede som 18-årig. Ifølge Danmarks Basketball Forbund har han spillet 43 landskampe for Danmark.

På klubplan slog han sit navn fast for først Copenhagen Wolfpack og siden Horsens IC, før han i 2017 drog til Spanien. Tre år senere gik turen videre til Polen, før han i februar sidste år rykkede til Rusland og CSKA Moskva.

Danske Christian Drejer blev i 2004 draftet af NBA-klubben New Jersey Nets, men han kom aldrig til at spille for klubben.