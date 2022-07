Iffe Lundberg færdig i NBA

Basketballspilleren Gabriel 'Iffe' Lundberg, som i sidste sæson blev den første dansker til at spille i NBA, har ikke fået tilbudt en ny kontrakt hos Phoenix Suns.

Det siger han til TV 2 Sport.

Lundberg og familien rejser derfor hjem til Danmark, men han håber på, at NBA-drømmen ikke er slut.

Ifølge Lundberg er der fortsat interesse fra andre klubber i verdens bedste liga. Han nævner dog ikke, hvilke klubber det drejer sig om.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke ville spille i Summer League, hvis jeg ikke blev garanteret en kontrakt.

- Jeg føler, det er for stor en risiko at tage - specielt med henblik på min families fremtid. Det står jeg ved. Men når det er sagt, er der stadig masser af interesse fra andre NBA-hold. Så jeg er stadig rolig. Vi må se, hvad der sker, siger Lundberg til TV 2 Sport.

Summer League er en liga, som NBA selv står for, hvor klubberne op til en ny NBA-sæson eksempelvis kan afprøve diverse spillere.

Tilbage i april udtalte Lundberg til Politiken, at han følte sig sikker på at spille i NBA i den kommende sæson.

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg spiller i NBA i næste sæson. Lige nu venter jeg bare på næste chance for at bevise mig.

- Jeg fortjener at være her. Jeg bør være her. Jeg er god nok til at være her, men jeg glæder mig til at kunne sige, at jeg bliver her. Det er det, jeg arbejder henimod, sagde Lundberg til Politiken.

13 point, 5 rebounds og 11 assister blev det til for Lundberg i de fire kampe, han nåede at spille for topholdet Suns, da grundspillet var ved at slutte i sidste sæson.

Danskeren kom til NBA fra russiske CSKA Moskva, hvor han var en profil. Lundberg forlod CSKA Moskva efter Ruslands invasion af Ukraine 24. februar.

Lundberg siger, at han rejser hjem som 'stolt dansker' og som en 'halvskuffet Lundberg'. Men Lundberg tilføjer, at han har gjort, hvad han kunne.