Indrømmer: Sendte hende nøgenbilleder

Cheftræner for New York Mets har sendt flere upassende billeder til en kvindelig reporter

Jared Porter, der nu er tidligere cheftræner for New York Mets, erkender, at han har sendt upassende billeder og beskeder til en kvindelig reporter, da han arbejdede for Chicago Cubs.

Tilbage i 2016 havde Jared Porter svært ved at holde sig tilbage og sendte derfor flere upassende billeder til en kvindelige udenlandsk korrespondent, heraf et billede af en oprejst, nøgen penis. Det skriver ESPN.

Og det har fået konsekvenser, fem år senere.

Efter at sagen mandag kom frem i medierne, er Jared Porter blevet fyret som cheftræner for New York Mets.

Det skriver ejeren af New York Mets, Steve Cohen, på Twitter.

'Der bør være nul tolerance for den slags opførsel', skriver han i et tweet.

Selvom kvinden ignorerede mere end 60 beskeder fra Porter, tog han ikke et nej for et nej og blev ved med at sende hende upassende beskeder.



Billederne var selfies af Porter selv, men også billeder, hvor han lå på sengen med en bule i bukserne.

Kvinden mødte Porter på Yankee Stadium i 2016, hvor de talte om baseball og udvekslede visitkort. Samme eftermiddag mødtes de, fordi hun troede, at han ville diskutere baseball. Men efter mødet fik Porter hurtig skjulte bagtanker.

Porter begyndte at komplimentere hendes udseende og derfra tog det fart.

Kvindens identitet er uvis, da hun er bange for at blive hængt ud ved at stå frem. ESPN er bekendt med hendes identitet.

