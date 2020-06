IOC: Vinter-OL skrider planmæssigt frem trods corona

Planlægningen frem mod vinter-OL i den kinesiske hovedstad, Beijing, i 2022 går efter planen.

Det forsikrer Den Internationale Olympiske Komité (IOC) tirsdag i en erklæring efter et videomøde blandt ledelsen.

Den planmæssige fremgang sker på trods af, at den igangværende coronaviruspandemi har sat en stopper for andre sportsarrangementer og byggeplaner og budgetter i forbindelse med store sportsbegivenheder verden over.

IOC anerkender udfordringerne i forbindelse med Covid-19-udbruddet i erklæringen.

Komitéen udtrykker desuden sympati med Kina, hvor virusset brød ud i slutningen af sidste år.

- Kina har været udsat for en utrolig vanskelig periode i de sidste par måneder. Vores tanker går til alle berørte, siger Juan Antonio Samaranch Salisachs, der er leder af IOC's organisationskomité, i erklæringen.

Ifølge Samaranch har organisationskomitéen på nuværende tidspunkt genoptaget næsten samme arbejdsforhold som før coronakrisen.

- Vi er glade for at se en betydelig forbedring af situationen i Kina, hvilket tillader, at organisationskomitéen vender tilbage til næsten normale arbejdsforhold.

- På trods af disse særlige omstændigheder har Beijing 2022 fortsat opfyldt de vigtigste milepæle i forhold til vinter-OL om to år, siger Samaranch i erklæringen.

Vinter-OL er sat til at finde sted fra 4. februar til 20. februar i Beijing i 2022.