Iransk skakspiller går verden rundt

Den iranske skakspiller Sara Khadem vækker opsigt i hele verden efter sin deltagelse ved VM i lynskak i Almaty i Kazakhstan.

Men det er ikke hendes præstationer ved skakbrættet, som stjæler overskrifterne.

I det, der ikke kan ses som andet end en åbenlys protest mod styret i hjemlandet, valgte Sara Khadem at spille uden at være iført sin hijab - som ellers er påbudt ved lov i Iran.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet Reuters og Sky News.

Dermed følger hun en lang række af andre iranske sportsstjerner, der har vist deres oprør mod regimet.

Siden Mahsa Aminis døde i det iranske moralpolitis varetægt, har der været voldsomme demonstrationer for kvinders rettigheder i Iran.

Som symbol på utilfredsheden har iranske kvinder blandt andet fjernet og brændt deres hijabber.

I Iran er der udbrudt store protester, og kvinder brænder deres tørklæder, efter 22-årige Mahsa Amini blev anholdt og døde tre dage efter Få et overblik over, hvordan protesterne i Iran startede.

Tilbage i oktober deltog den iranske klatrer Elnaz Rekabi i en konkurrence i Sydkorea, hvor hun lod håret hænge frit. Senere forklarede hun, at det ikke havde været med vilje.

Under VM i Qatar var der også tydelige protester både blandt de iranske fans og landsholdsspillere.

Forud for Irans åbningskamp mod England udspillede der sig rørende scener, hvor samtlige spillere nægtede at synge med på den iranske nationalmelodi.

Den iranske præsident, Ebrahim Raisi, varslede tirsdag, at der ikke ville blive udvist nåde mod demonstranter.

- Landet vil være tilgængeligt og åbent for alle, men vi viser ingen nåde over for dem, der er fjendtlige, lød det fra den dybt konservative præsident.

