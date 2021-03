19-årig dræbt af puck

I et par dage er håbet blevet holdt i live.

Nu er den internationale ishockeyverden i sorg, og medfølelsen strømmer mod Skt. Petersborg.

Her er kun 19 år gamle Timur Fayzutdinov nemlig afgået ved døden efter de læsioner, han pådrog sig forleden, da han fik en puck i ansigtet under en slutspilskamp i MHL, den russiske juniorhockeyliga.

Timur Fayzutdinov, der var anfører for Dynamo St. Petersburg, blev liggende på isen efter det uheldige vildskud og blev siden hastet på hospitalet.

Senere udsendte klubben en meddelelse.

’Timur er på en intensivafdeling, hvor lægerne kæmper for hans liv. Du, jeg, hele byen, ligaen og landet må nu støtte Tim under denne tid for at hjælpe ham til at vinde denne kamp’, lød opfordringen på klubbens Instagram-konto.

Men Timur klarede den ikke, og så måtte klubben overbringe denne triste meddelelse: ’Lægerne kæmpede for hans liv i tre dage. Klubben udtrykker sin sorg overfor hans nære og kære. Han vil altid være i vore hjerter’.

