24-årig stjerne er død: - Vi er sønderknuste

Den 24-årige NHL-målmand Matiss Kivlenieks fra Letland er død.

Det oplyser landets ishockeyforbund på sin hjemmeside.

Ifølge flere amerikanske medier skyldes dødsfaldet en faldulykke, hvor Kivlenieks slog sit hoved. Det skriver blandt andre New York Post.

Letten har i de to seneste sæsoner repræsenteret NHL-klubben Columbus Blue Jackets, hvor han er holdkammerat til danske Oliver Bjorkstrand

Klubben er selvsagt i sorg over den pludselige tragedie, der efterlader mandskab og stab i dyb sorg.

- Vi er sønderknuste. Hav venligst hans familie i jeres tanker og bønner, skriver Columbus Blue Jackets på Twitter.

Kivlenieks fik spilletid i to kampe i den forgangne sæson og har samlet spillet otte kampe i den nordamerikanske ishockeyliga.

For nylig deltog han ved VM, som Letland var enlig vært for, efter at Hviderusland havde fået frataget sit delvise værtskab.