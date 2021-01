325 millioner i løn - nu er han konkurs med kæmpegæld

NHL-stjernen Evander Kane har tjent en formue på at spille ishockey - alligevel er han begæret konkurs med en gæld på mere end 150 millioner kroner

En kontrakt i NHL er enhver ishockeyspillers drøm. Den er adgang til sportens øverste hylde, til berømmelse - og naturligvis til mange penge.

29-årige Evander Kane er på toppen af sin karriere og i gang med sin tredje kontrakt i verdens bedste ishockeyliga. Den alene sikrer ham 300 millioner kroner over syv år, og han har indtil denne sæson tjent 325 millioner kroner.

Wingen fra San José Sharks burde altså ikke have de store bekymringer omkring økonomien. Men det har han. I bekymrende grad.

For ifølge The Athletic er den canadiske spiller begæret konkurs med en gæld på 26,8 millioner dollars - ca. 164 millioner kroner.

Kane selv har blandt andet anført en ubetalt spillegæld til hotellet The Cosmopolitan of Las Vegas på ni millioner kroner oparbejdet over den seneste måned, ligesom han har har angivet sin indkomst til negativ.

Sådan her kender de fleste Evander Kane - i San Josés spilletrøje. Foto: Winslow Townson/AP/Ritzau Scanpix

Det har han, da han under de midlertidige corona-regler af helbredsmæssige grunde kan vælge at springe ud af sin kontrakt, fordi han netop har fået et barn.

Den del er dog endnu ikke afgjort, men Kane anfører endvidere, at den reducerede sæson betyder en lønnedgang, og at arbejdsgiveren på grund af den usikre økonomiske situation efter aftale tilbageholder 20 procent af lønnen.

Så man må forstå, at det dårligt kan betale sig for ham at arbejde, når lønnen for denne sæson som udgangspunkt blot er seks millioner dollars - ca. 37 millioner kroner.

Han anfører endvidere, at han forsørger syv mennesker. Det drejer sig om hans seks måneder gamle datter, hans lillesøster, hans mor, hans far, to onkler og en bedstemor - men pudsigt nok ikke hustruen Anna. De bor i hans tre huse, der udgør en betragtelig andel af hans samlede værdier, der udgør 62 millioner kroner.

Heriblandt er der også flere dyre Mercedes AMG-modeller, han ynder at lade sig forevige med på de sociale medier:

Kane skylder i alt 47 kreditorer penge - en af dem er Centennial Bank, der i sidste uge lagde sag an mod Kane og San José Sharks for at få indkradset en gæld på 50 millioner kroner, Kane havde optaget med sin kontrakt som sikkerhed.

Om Evander Kane kommer til at spille i denne sæson er altså uvist, men han er blevet set til Sharks' opstartstræninger, og klubben har endnu ikke meldt noget ud.

Evander Kane blev draftet som nummer fire tilbage i 2009 og har siden debuten i NHL i 2009 spillet 742 kampe (248 mpl og 222 assists) for Atlanta Thrashers, Winnipeg Jets, Buffalo Sabres og San José Sharks.

