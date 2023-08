40-årig træner i dansk klub død

Frederikshavn Ishockey Klub er blevet ramt af en tragisk nyhed.

Klubbens blot 40-årige U20-træner, Andris Svitins fra Letland, er død.

Det bekræfter klubben over for lokalmediet Kanal Frederikshavn.

Andris Svitins blev cheftræner for U20-holdet for kun en måned siden, og onsdag aften blev der afholdt et minuts stilhed for den afdøde træner inden en træningskamp.

Kanal Frederikshavn skriver, at klubben ikke har yderligere kommentarer af hensyn til de efterladte. Dødsfaldet skyldes pludselige komplikationer med en kronisk sygdom.

Alle medlemmer i ishockeyklubben er blevet orienteret om dødsfaldet, og de spillere og ledere, der arbejdede tættest sammen med Andris Svitins, er blevet tilbudt krisehjælp.