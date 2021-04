445 dage uden kamp: Danmark fik klø

Det danske ishockeylandshold er endelig tilbage på isen efter en kamppause på over 14 måneder.

Comebacket i landsholdsdragten blev resultatmæssigt dog ingen succes for Heinz Ehlers' mandskab, som tabte 2-4 til Sverige i en testkamp i Malmø efter periodecifrene 0-2, 0-1 og 2-1. Danmark kom først på måltavlen i løbet af kampens sidste to minutter.

Kampen var den første af en række forberedelseskampe forud for VM-slutrunden, der begynder i slutningen af maj.

Samtidig var det Danmarks første landskamp siden 8. februar sidste år, da coronapandemien har spændt ben for landsholdssamling på landsholdssamling samt sidste års VM.

Onsdagens kamp var bare 80 sekunder gammel, da svenskerne tog føringen ved KHL-spilleren Dennis Rasmussen, mens Michael Lindqvist øgede til 2-0 midtvejs i første periode.

Anden periode så ud til at blive målløs, men med et sekund tilbage på haluret fik 18-årige William Eklund sendt pucken i nettet til 3-0.

Danskerne kunne ellers godt matche svenskerne i skudstatistikken, men havde slet ikke samme effektivitet.

Først efter 58 minutters ishockey lykkedes det for danskerne at få pucken i mål ved Düsseldorf-forwarden Mathias From, da han reducerede til 1-4.

Minuttet efter fik den rutinerede Herning-spiller Morten Poulsen pyntet yderligere på resultatet.

Holdene mødes igen torsdag aften. Den kamp spilles ligeledes i Malmø.

VM-slutrunden i Letland begynder 21. maj. Danmark spiller sin første kamp ved VM 22. maj, og der er modstanderen netop Sverige.