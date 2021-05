Åbner dørene for tilskuere

Det danske ishockeylandshold kan se frem til at optræde med publikum på tribunerne ved VM i Riga. Men kun hvis det lykkes holdet at avancere til kvartfinalerne i turneringen.

Det Internationale Ishockeyforbund og de lettiske myndigheder har besluttet at åbne for et begrænset antal tilskuere i de to arenaer i den lettiske hovedstad.

Beslutningen træder i kraft 1. juni, dagen efter at Danmark har spillet sin sidste kamp i det indledende gruppespil.

- Vi har alle ventet på dette øjeblik, siger leder af organisationskomitéen Edgars Buncis på et pressemøde.

- Vi er meget glade og taknemmelige over for den lettiske regering, som på trods af den vanskelige situation har givet vores passionerede fans mulighed for at komme ind til de afsluttende kampe i turneringen, siger han.

Adgangen gælder kun for fans med bopæl i Letland, som enten er vaccineret for covid-19 eller har haft virus i kroppen.

Der er sat et loft på 2660 tilskuere i den største af de to arenaer, Arena Riga, hvor der er plads til 10.300.

I Olympic Sport Centre, hvor Danmark har spillet sine kampe, bliver der lukket godt 1000 mennesker ind.

Alle kampe i turneringen har foreløbig været afviklet uden tilskuere. De eneste personer på tilskuersæderne i hallerne har været officials, pressefolk, reservespillere og andre akkrediterede.

Går Danmark videre til kvartfinalen, skal holdet spille kvartfinale torsdag 3. juni. Og det bliver altså for første gang med tilskuere som kulisse.

