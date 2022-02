Åh nej! Dansk OL-profil frygtes færdig

Selv om Danmark slog Schweiz 5-3 og sikrede sig andenpladsen i gruppen, er der ikke kun glæde i ishockeylandsholdets OL-lejr.

Meget tyder nemlig på, at den stærke back Jesper Jensen Aabo har spillet sin sidste kamp i turneringen. Aabo udgik med en skade i armen, og landstræner Heinz Ehlers er ikke optimistisk på hans vegne.

- Desværre blev Jesper Jensen Aabo skadet, og jeg vil mene, at han er tvivlsom. Jeg har svært ved at se, at han kommer tilbage, lyder det.

Ser man bort fra den sorte streg i regningen, er Ehlers selvsagt tilfreds med sit holds præstationer ved OL.

Ikke mindst mod schweizerne, hvor der endelig kom gang i både målscoring og chanceproduktion.

- Det var vigtigt for os, at vi fik hul på bylden ret hurtigt i anden periode - også med nogle ret flotte mål. Effektiviteten var der lige pludselig.

- Vi har måske nogle gange lige manglet den der effekt, det giver, når man får scoret. Stor respekt for drengenes indsats. De arbejdede så hårdt.

- Jeg har sagt det før: Vi har et grundspil og en disciplin, der er rigtig stærkt, siger han.

Nogen stor overraskelse er resultaterne dog ikke for landstræneren.

Han peger på, at holdet også leverede stærke præstationer ved VM sidste år og tilmed er blevet forstærket før OL.

- Patrick Russell, Peter Regin og Frans Nielsen er kommet ind. Det er væsentlige forstærkninger og kvalitetsspillere. Det er klart, at det gør en forskel.

Danmark skal på isen igen tirsdag. Hvem modstanderen bliver, står klart efter at de to øvrige puljer er færdigspillet søndag.