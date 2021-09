Aalborg fortsætter god sæsonstart

Aalborg Pirates fortsatte fredag sin gode start på sæsonen i landets bedste ishockeyrække.

Hjemme mod Esbjerg Energy endte det med sæsonens sjette sejr. Dog skulle der straffeslag til for at finde en vinder, efter at den ordinære spilletid endte 4-4.

Nordjyderne har med 17 point nu et forspring på fire point ned til Herlev Eagles på andenpladsen efter syv kamp. Lørdag kan Frederikshavn White Hawks komme op på 14 point med en sejr i ordinær spilletid.

Esbjerg har kun vundet to kampe i denne sæson, men vestjydernes fire nederlag er alle kommet i forlænget spilletid eller straffeslag, så det er blevet til point i alle kampe.

Fredagens opgør var tæt fra start til slut. På intet tidspunkt førte et af de to hold med mere end et mål.

Aalborg kom foran allerede efter lidt over et minut ved Tobias Ladehoff, inden Andreas Grundtvig udlignede med cirka fem minutter tilbage af første periode.

I anden periode kom Esbjerg så foran, men Aalborg udlignede igen små to minutter efter.

Derefter gik det hurtigt. På tre minutter gik det fra 2-2 til 4-3 i vestjysk favør. Søren Nielsen lavede begge Esbjergs mål.

Kort før pausen fik Mikkel Højbjerg så igen bragt lighed på måltavlen, hvorefter en målløs tredje periode sendte kampen ud i forlænget spilletid.

Her blev der heller ikke scoret, og så blev kampen altså afgjort i straffeslag.

Tidligere fredag fik Sønderjyske en øretæve af Herning Blue Fox. Midtjyderne vandt 7-0 og tog deres tredje sejr i træk efter nederlag i sæsonens to første kampe.

Det bringer Herning op på en femteplads med ni point. Sønderjyske har otte point på sjettepladsen.