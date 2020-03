Aalborg knuser Rødovre i forsmag på kvartfinale

Det har ligget fast i et stykke tid, at Aalborg Pirates vinder Metal Ligaens grundspil, og at Rødovre Mighty Bulls sniger sig med i slutspillet på yderste mandat.

Det betyder også, at de to hold skal mødes i kvartfinalerne, og fredag aften gav de to hinanden en forsmag på, hvordan det bliver. Set med Rødovres briller var det ikke ret opløftende.

Hjemme i Rødovre blev holdet kørt ud af isen af ishockeyligaens suveræne tophold, som sejrede med 5-2 efter en magtdemonstration, hvor kun et par trøstmål til slut fik resultatet til at se mindre sløjt ud.

Tilskuerpladserne i Rødovre Centrum Arena stod gabende tomme, da den hærgende coronavirus havde fået Danmarks Ishockey Union til at beordre tomme tribuner til alle kampene i runden.

På isen stod der Aalborg på det hele fra start.

Især kunne hjemmeholdet slet ikke styre Aalborg-kæden med Thomas Spelling og Pier-Olivier Morin.

Spelling stod for kampens første mål og diskede derefter op med assister til de tre næste scoringer. Morin bød ind med to mål og to assister på de samme fire scoringer.

Først med et minut tilbage af kampen fik Marko Virtala pyntet på resultatet med en scoring i powerplay til 1-5 og kort efter fik Rødovre endnu en scoring af kosmetisk betydning.

Aalborg hamrede 42 skudforsøg afsted mod Rødovre-målet, mens det i modsatte ende blot blev til 19 forsøg. Det viser meget godt, hvem der sad på kampen.

De to hold kan se frem til en kvartfinaleserie, der venter inden længe, om coronavirusfrygten tillader det. Den serie går over maksimalt syv opgør.

Esbjerg Energy tog en hjemmesejr over mestrene fra Rungsted Seier Capital på 3-0, mens Herning Blue Fox holdt fast i ligaens andenplads med en 6-3-sejr over Herlev Eagles.

I den sidste kamp vand Sønderjyske med 2-0 på fremmed is over Frederikshavn White Hawks.