Aalborg Pirates får polske tæsk

Aalborg Pirates tabte 0-4 til polske Cracovia i superfinalerunden af den europæiske turnering Continental Cup.

Det betyder, at det europæiske trofæ går til det polske hold, og at Aalborg missede muligheden for at kvalificere sig til Champions Hockey League gennem Continental Cup.

Nordjyderne fik en skidt start på isen, da de gæstende polakker blot skulle bruge syv minutter til at bringe sig foran via canadiske Collin Shirley. Minuttet efter lå pucken i Aalborgs mål igen takket være russiske Anton Zlobin.

Aalborgensernes håb fik endnu et søm i kisten knap et minut inde i anden periode. Cracovia lukkede kampen med en sen scoring i tredje periode.

Nederlaget betyder, at Aalborg ikke har andet end æren at spille for søndag mod kasakhiske Saryarka Karagandy, der fredag tabte 1-2 til Cracovia.

IIHF Continental Cup er den næstbedste europæiske turnering i ishockey. Og vinderen af turneringen får en billet til næste sæsons udgave af den prestigefyldte Champions Hockey League.

I år har vilkårene i superfinalerunden ændret sig. I sidste uge besluttede Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) at udelukke det hviderussiske hold HK Gomel grundet Hvideruslands indblanding i Ukraine-konflikten.

Derudover besluttede forbundet torsdag, at Saryarka Karagandy ikke vil kunne få billetten til Champions Hockey League, skulle holdet gå hen og vinde superfinalerunden.

Ifølge IIHF skyldes det for lang rejsetid for de deltagende hold i Champions Hockey League. Dermed ville andenpladsen i gruppen give billet til det forjættede land, hvis det kasakhiske hold endte som vinder af superfinalen.