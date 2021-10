Aalborg Pirates overvinder stærk Odense-start i målfest

Sidste sæsons tabende finalist i Metal Ligaen, Aalborg Pirates, vendte fredag aften 1-3 til en 8-5-sejr på udebane mod Odense Bulldogs.

Aalborg har efter sejren nu 23 point efter 12 kampe på andenpladsen, og det er to point færre end førerholdet Frederikshavn, der til gengæld også har spillet en kamp mere.

Aalborg slog for halvanden måned siden Odense med 5-2 på egen is uden slinger i valsen, men lørdag startede det lidt mere jævnbyrdigt.

Hjemmeholdet skøjtede ud til første pause med en 2-1-føring efter en tidlig træffer af Lukas Bach Nielsen, en udligning af rutinerede Julian Jakobsen i powerplay og slutteligt en flot scoring af Sebastian Ehlers, der blev sendt op i nettaget med stor power.

Ehlers strålede igen 12 sekunder inde i en hæsblæsende anden periode, da han sendte pucken mod mål på en faceoff foran Aalborgs mål, hvilket gav en retur til Mikko Virtanen, der nemt scorede til 3-1.

Patrick Bjorkstrand styrede en hurtig reducering i nettet, og ni minutter inde i perioden sendte han også 3-3-målet ind i en mareridtsagtigt periode for Odense, der kulminerede med to Aalborg-scoringer inden for 12 sekunders spil.

Finnen Tipo Piipponen reducerede til 4-5 og udgik skadet i en vild anden periode, der blev fulgt op af tredje periode, hvor udeholdet satte tingene endeligt på plads.

To scoringer af Kiril Kabanov og en af Stephen Anderson gjorde det til 8-4, inden Sebastian Ehlers pyntede på resultatet med sin anden scoring i kampen.