Aalborg Pirates styrer mod semifinale efter sikker sejr

Grundspillets vinder, Aalborg Pirates, kan øjne semifinalerne i Metal Ligaen.

Søndag slog den nordjyske favorit på udebane Herlev Eagles med 5-1 efter en overbevisende indsats.

Dermed står der 2-0 til Aalborg i kvartfinaleserien, som er afgjort, når et af mandskaberne har fire sejre.

Herlev forsøgte at stå fast med en kompakt defensiv, og det lykkedes nogenlunde i første periode. Men Aalborg fik i anden periode nedbrudt hjemmeholdet.

Julian Jakobsens scoring til 3-0 efter 33 minutter afgjorde reelt kampen. Herlev forsøgte godt nok sit bedste for at komme tilbage, men klasseforskellen var udtalt, og et kontrollerende Aalborg-hold var aldrig problemer.

- Vi gør det okay, men jeg føler stadig, at vi har et ekstra gear, og det skal vi finde frem. Der er mere at give af, siger Aalborg-spilleren Anders Koch til TV 2 Play.

Sideløbende med kampen i Herlev slog Odense Bulldogs på hjemmebane Sønderjyske med 3-0 og udlignede til 1-1 i kampe.

Sejren blev grundlagt i første periode, hvor tjekken Radek Cip først smart assisterede Sebastian Ehlers' åbningsmål og siden selv satte pucken i nettet fra en spids vinkel.

Tidligere søndag fik Esbjerg udlignet til 1-1 i dysten mod Frederikshavn White Hawks efter en fuld fortjent 3-0-sejr på hjemmebane efter to træffere af canadiske Grayson Downing og en scoring i tomt net i slutfasen.

Den fjerde og sidste kvartfinale står mellem det forsvarende mesterhold, Rungsted Seier Capital, og Herning Blue Fox.

De dyster mandag aften, og Herning fører 1-0 efter en 4-2-sejr på hjemmebane fredag.

Kvartfinalerne spilles alle bedst af syv, og holdene skiftes til at have hjemmebane. Holdet med den bedste placering efter grundspillet har hjemmebane i en eventuel kamp syv.