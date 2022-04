Aalborg Pirates vinder det danske mesterskab i ishockey

Aalborg Pirates er dansk mester i ishockey for tredje gang i klubbens historie efter en sejr på 5-1 over Rungsted Seier Capital.

Nordjyderne vandt DM-finaleserien med 4-1 i kampe. Dermed lykkedes det ikke for Rungsted at forsvare sidste års DM-guld.

Aalborg vandt senest mesterskabet i 2018, mens holdet under navnet Aalborg Ishockey også vandt titlen i 1981.

Cifrene på 5-1 blev en anelse misvisende, da der langt hen ad vejen var stor spænding i kampen.

I første periode slog Aalborg til to gange, da Rungsted-spilleren Jacob Gammelgaard var sendt i skammekrogen for slashing efter lidt over fire minutter.

Aalborg-profilen Thomas Spelling udnyttede overtallet og scorede til både 1-0 og 2-0 i den efterfølgende periode på fem minutter i power play.

Det lykkedes for Rungsted at reducere til 1-2 efter ti minutter, da Mattias Persson fandt vej til nettet.

Der blev ikke scoret i anden periode, og Aalborg kom dermed 20 minutter tættere på titlen.

I tredje periode pressede Rungsted på for en udligning, men i stedet blev der scoret i den anden ende.

Dylan Steman gjorde det til 3-1 for Aalborg, inden Lasse Knudsen sendte pucken i det tomme bur til 4-1, da Rungsted satsede ved at spille uden målmand.

I sidste minut fuldendte Thomas Spelling sit hattrick ved at sende endnu en puck i tomt net til slutresultatet 5-1.