Aalborg rydder bordet mod Herlev og er semifinaleklar

Det første hold er klar til semifinalerne i landets bedste ishockeyrække, Metal Ligaen.

Fredag aften vandt Aalborg Pirates 1-0 over Herlev Eagles. Det var nordjyderne fjerde sejr over Herlev, og dermed er kvartfinaleserien mellem de to hold afgjort.

Med lutter sejre i bagagen kan Aalborg nu begynde at forberede sig på semifinalerne.

Det ene mål fredag blev lavet af Lasse Knudsen lidt over fem minutter inde i første periode. Derefter forsvarede Aalborg altså den smalle føring, indtil avancementet var sikret.

Tidligere fredag kom både Esbjerg Energy og Rungsted Seier Capital foran 3-1 i deres kvartfinaleserier mod henholdsvis Frederikshavn White Hawks og Herning Blue Fox.

Til gengæld står det helt lige - 2-2 i kampe - mellem Odense Bulldogs og Sønderjyske.