Aalborg sænker Sønderjyske og skøjter fra rivaler

Ishockeyherrerne fra Aalborg Pirates spillede to gode perioder mod Sønderjyske, og det var nok til en 5-1-sejr på hjemmebane.

Dermed konsoliderede Aalborg førstepladsen i Metal Ligaen efter fem sejre i træk.

Nordjyderne topper ligaen med 78 point efter 38 kampe i grundspillet. Det er fire point mere end rivalerne fra Herning Blue Fox på andenpladsen.

Sønderjyske er placeret på fjerdepladsen med 64 point.

Aalborg-kaptajn Julian Jakobsen sendte pucken i nettet til 1-0 efter lidt under fire minutter spil foran de 3329 tilskuere.

Fem minutter senere fordoblede svenskeren Victor Rollin Carlsson Aalborgs føring efter kampens første powerplay.

I anden periode fik Sønderjyskes Max Tjernström reduceret til 1-2 og skabt fornyet spænding i opgøret.

Thomas Spelling sørgede for lidt mere ro på spillet med målet til 3-1 fire minutter inde i tredje periode.

Fem minutter senere var det hele afgjort, da hjemmeholdets Trevor Gooch blev dobbelt målscorer på under to minutter med målene til 4-1 og 5-1.

Allerede lørdag aften skal Aalborg i aktion igen. Her venter Rungsted Seier Capital på hjemmebane, så der venter en lang bustur for nordjyderne med tunge stænger.

- Den er hård at skulle til Rungsted lørdag. Men det skal vi ikke tænke for meget over.

- Det gælder om at slappe af på bussen, og så skal vi sørge for at være der taktisk og spille med stort fokus, siger Aalborgs Patrick Bjorkstrand til TV 2 Sport.

Der blev spillet tre kampe yderligere fredag aften. Herlev Eagles vandt 3-2 ude over bundholdet Rødovre Mighty Bulls.

Odense Bulldogs besejrede hjemme Rungsted Seier Capital efter overtid, mens Frederikshavn White Hawks vandt hjemme over Esbjerg Energy efter overtid og straffeslag.