Ærgerligt dansk OL-nederlag

ROC var slet ikke så skræmmende, som man kunne frygte. Og Danmark kun sig selv at takke for, at kampen blev tabt

Rusland er fortsat en uhåndterlig mundfuld for det danske ishockeylandshold. Heller ikke under det påtvungne OL-navn Ruslands Olympiske Komité lavede stormagten fejl i mødet med de danske udfordrere.

Danmark tabte 0-2 fredag morgen i et opgør, hvor danskerne i vid udstrækning koncentrerede sig om at forsvare sig.

Med tre point efter to kampe har Danmark stadig chancen for at nappe en direkte kvartfinalebillet. Men det kræver efter alt at dømme en klar sejr over Schweiz i sidste gruppekamp lørdag.

Statistikken var på forhånd lige så klar, som den var nedslående: Ti VM-kampe mod Rusland har givet ti danske nederlag.

De teknisk dygtige og skøjtestærke russere giver sjældent de åbninger, som eksempelvis Tjekkiet har haft en tendens til mod Danmark. Og kampforløbet blev da også temmelig ensidigt.

Pause til Sebastian Dahm

Blot tre danske skud på mål i første periode fortæller sin egen historie. Men Danmarks betondefensiv gjorde det trods alt svært for russerne at spille sig til store chancer.

Heinz Ehlers gav unge Frederik Dichow chancen i målet, mens Sebastian Dahm fik en pause.

Dichow havde travlt og reddede adskillige nærgående forsøg, men den NHL-draftede keeper havde til tider problemer med at holde fast i pucken.

Han var involveret i Ruslands scoring, der faldt otte minutter inde i anden periode, da han fik ikke ekspederet en ufarlig puck ud af farezonen.

Russerne fastholdt angrebet, som Pavel Karnaukhov afsluttede med kampens første scoring.

Danmarks bidrag i den russiske zone var på det tidspunkt så beskedent, at det var svært at få øje på. Danskerne lurede næsten udelukkende på at komme i powerplay eller på at få en pludselig kontraåbning.

Rasende over afbrændere

Og det var netop sådan en, der fem minutter før afslutningen på anden periode gav holdet en af den slags chancer, der skal udnyttes, hvis man nogensinde skal have bugt med sit russiske kompleks.

Nicklas Jensen erobrede selv pucken og fik frit løb mod mål. Han tog et træk på tværs, men fik ikke løftet pucken højt nok.

Den ærgerlige Jokerit-forward udslyngede alverdens eder og forbandelser, mens han kurede på bagdelen ind i banden.

Yderligere tre gange fik Jensen afsluttet fra gode position34, men det danske landsholds farligste skytte manglede præcisionen.

Det var et problem, fordi det derudover kun blev til sporadiske danske scoringsforsøg. Heller ikke, da Dichow blev erstattet af en ekstra markspiller to minutter før tid, lykkedes det for alvor at blive farlig.

Tværtimod kunne russerne sende pucken i det mennesketomme danske mål fem sekunder før tid.

Cifrene på måltavlen efter de 60 minutter signalerede en tæt kamp. På isen var forskellen større.