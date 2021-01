Afgørende VM-timer: - Herning kan hjælpe

Dansk boss: Fratag dem VM!

Danmark og flere andre nationer har længe stillet sig på bagbenene og nægtet at spille maj måneds VM i ishockey i uroplagede Hviderusland.

Senest meddelte VM-hovedsponsor siden 1993, Skoda, også deres exit, hvis ikke VM rykkes væk fra det diktaturlignende land.

Nu melder den schweiziske ishockeyjournalist Klaus Zaugg, at der mandag klokken 16 er møde i det øverste beslutningsorgan i IIHF, hvor 12 medlemmer plus præsident René Fasel skal finde en løsning.

Men afgørelsen om at fjerne Hviderusland som værtsnation er allerede klar inden mødet.

- På dette møde bliver beslutningen om at droppe Minsk truffet, og så bliver det meldt ud mandag eller senere på ugen, skriver ishockey-journalisten på mediet Watson.

- Det er nu blot et spørgsmål om at afklare forskellige juridiske spørgsmål. For eksempel om forsikringen betaler, når VM flyttes.

- Ifølge Fasel er der tre nye spillesteder at vælge mellem: Danmark, Letland og Bratislava i Slovakiet, skriver journalisten, der altså er landsmand med IIHF-præsidenten.

Danmarks VM-drenge skal muligvis spille VM i Herning igen i 2021, men Hviderusland bliver det ikke. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Letland var fra start medvært sammen med Hviderusland, men de vil ikke længere være vært, hvis det er sammen med Hviderusland.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til VM-flytningen fra formand Henrik Bach Nielsen og direktør Ulrik Larsen, men ingen af dem har svaret på Ekstra Bladets henvendelser.

Det svenske ishockeyforbunds formand, Andreas Larsson, bekræfter mødet mandag eftermiddag.

- At der er oplysninger om nye værtslande tolker jeg som et tegn på, at der arbejdes intensivt i IIHF, men vi har også brug for besked, siger Larsson til Expressen.

Også vicepræsident i det internationale ishockeyforbund Kalervo Kummola udtaler sig i sagen.

- Det kan måske blive en NHL-lignende boble, men det nemmeste vil være, hvis det er i et enkelt land - måske Letland.

- Men det kan blive en løsning med Letland som værtsland, hvor der bliver hjælp fra Bratislava og Herning, siger Kummola til SVT.

På grund af corona bliver der næppe lige så tætpakket som i 2018, hvis VM ender i Herning. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

VM spilles fra 21. maj til 6. juni, og en aflysning er ikke mulig, da man også aflyste VM 2020 - dengang på grund af corona.

Slovakiet var vært i 2019, mens København og Herning var VM-værter i 2018. Letland har ikke afholdt VM siden 2006.

