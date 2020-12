Afslører vanvittige overgreb

En forfærdelig sag er under opsejling i Canada.

Mandag blev der nemlig indleveret en edsvoren erklæring til Højesteretten i delstaten Ontario. Den indeholder vidnesbyrd fra 12 tidligere spillere i verdens bedste ungdomsrækker i ishockey, Canadian Hockey League, der dækker ligaerne Western Hockey League, Ontario Hockey League og Quebec Major Junior Hockey League.

De har hver især fortalt om de talrige overgreb, de var udsat for som spillere der, som dækker perioden 1979-2014.

Og det er rystende læsning.

Der er ikke bare tale om drengestreger, men voldsomt krænkende overgreb og ydmygelser af primært de yngste spillere, rookies, skriver sportskanalen TSN, der har set dokumentet.

Her nævnes, at rookies fik stukket ishockeystave smurt ind i muskelvarmecreme op i endetarmen. At rookies blev tvunget til at masturbere og ejakulere på et stykke brød - sidste mand til at ramme skulle spise det. At rookies skulle dyrke sex med prostituerede, mens holdkammerater kiggede på. At rookies på en scene skulle samle lort fra de ældre spillere op og kaste det på hinanden. At rookies fik pisk med bælter.

Og listen er lang.

En af dem, der har afleveret vidnesbyrd er Doug Smith. Han er i dag 57 år gammel og kan se tilbage på en karriere, der gav ham ni sæsoner og 553 kampe i NHL. Men juniortiden i Ottawa 67's i 1979 var ikke fryd og gammen:

'Jeg blev overfaldet i omklædningsrummet og fik bind for øjnene. De ældste spillere holdt mig nede, bandt mig og tog mit tøj. Jeg var nøgen.'

'De barberede mine kønsdele og slog mig flere gange. De kastede koldt og varmt vand på mig. De dækkede mine kønsdele med muskelvarmer. Det var forfærdeligt og ekstremt smertefuldt,' skriver Doug Smith.

Han beretter også, at han så blev bagbundet med tape og bundet fast til en indkøbsvogn og rullet ind på midten af isen.

'De lukkede døren og slukkede lyset. Jeg ved ikke, hvor længe jeg var der. Det kunne være en time, men jeg ved det ikke med sikkerhed.'

'Til sidst kom en træner og slap mig fri. I de første tre måneder af mit første år var overgrebene konstante. Kunne man ikke tage det, var det ud. Uden undtagelse. Nogle spillere forlod holdet på grund af det.'

Smith er den ældste af spillerne, der har fortalt om overgrebene - den yngste er 27 år og var aktiv i CHL indtil 2014.

Spillernes advokat håber, at retten vil tillade, at sagen kan anerkendes som et massesøgsmål. Dermed bliver alle tidligere og nuværende spillere anklager i et civilt søgsmål mod CHL.

For et halvt år siden dukkede en lignende sag frem, da to tidligere juniorspillere stævnede ligaerne for lignende oplevelser. Den sag kan du læse om her.

CHL har endnu ikke kommenteret sagen.

Husk, at du kan læse talrige analyser og baggrundshistorier fra sportens verden i Ekstra Bladets + univers:

Sandheden bag fyring: Han var dead man walking

Økonomisk ekspert: Her famler Brøndby i blinde

Eksperten guider: Han er rundens mest oplagte køb