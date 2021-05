Aldrig set før: Sverige misser kvartfinale

Sverige ishockeylandshold må rejse hjem fra VM med bøjet nakke.

Mandag blev det en kendsgerning, at svenskerne for første gang nogensinde går glip af en kvartfinale, når sådan en har været på programmet ved et VM.

Det skete efter et nederlag i den sidste gruppekamp mod Rusland, der slog svenskerne med 3-2 efter forlænget spilletid og en straffeslagskonkurrence.

Nederlaget betyder, at 'Tre Kronor' ikke bliver en del af top-4 i sin pulje, hvor Danmark også var med.

Tidligere mandag røg danskerne også ud efter et nederlag til Tjekkiet.

Dermed er et VM, der for Sverige kun kan betegnes som en regulær fiasko, altså slut for Danmarks naboer.

Sverige indledte VM med et nederlag til netop Danmark og har efterfølgende også tabt til Belarus, Tjekkiet og altså nu Rusland.

Sverige er ellers en regulær ishockeymastodont, og det er nærmest mere reglen end undtagelsen, at svenskerne spiller med om medaljerne ved VM.

Gennem tiden er det blevet til 44 af slagsen, hvoraf 11 har været af guld. Seneste guld kom i 2018, hvor VM blev spillet i Danmark.