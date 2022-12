Aldrig sket før: Når vild milepæl

Lars Eller kan natten til fredag skrive dansk ishockeyhistorie.

Hvis han kommer på banen i Washington Capitals' kamp mod Ottawa Senators, bliver han den første dansker til at nå 1000 NHL-kampe.

Og i Danmark forstår vi slet ikke, hvor stor en bedrift det er.

Det mener den tidligere ishockeylandsholdsspiller Lasse Degn, der efter sit karrierestop blandt andet har fungeret som ekspertkommentator på tv.

- Det er kæmpestort. Det er virkelig noget, som bliver fejret og anerkendt, uanset hvem det er, siger Lasse Degn.

- Når man runder 1000 NHL-kampe, så ved hele ishockeyverden godt, hvem man er.

I ishockeyverden går sådan en bedrift altså på ingen måde ubemærket hen. Heller ikke selv om der efterhånden er en del spillere, som er en del af 1000-kampklubben.

Det kræver nemlig noget helt særligt at nå den milepæl.

- Jeg tror ikke, at folk forstår, hvor hård og hvor lang en sæson spillerne går igennem, siger Lasse Degn.

- Det er altså 82 kampe i et grundspil i en kontaktsport, og der bliver trænet stenhårdt hen over sommeren for at bygge kroppen op til overhovedet at kunne håndtere det.

Foto: SCOTT TAETSCH/Ritzau Scanpix

Lars Eller satte første gang stålskinnen i den amerikanske is i 2009 for St. Louis Blues. Et år senere skøjtede han videre til Montreal Canadiens, inden han havnede hos Capitals i 2016.

Danskeren har spillet størstedelen - 521 - af de 1000 NHL-kampe for Capitals.

I 2018 vandt han Stanley Cup-trofæet. Det har ingen dansker hverken før eller siden gjort.

Derfor er Eller også at betragte som en af de største danskere i ligaen nogensinde, mener Lasse Degn.

Der har ifølge ham været mange flotte danske bedrifter i NHL, men han mener, at det er Eller og Frans Nielsen, som er de største.

Frans Nielsen var den første dansker i NHL og brød igennem før Eller.

- Men Eller runder 1000 kampe og har vundet Stanley Cup, og det bringer ham helt op på siden af Frans i mine øjne.

Ellers Stanley Cup-triumf svarer ifølge Lasse Degn til at vinde enten VM eller Champions League i fodbold.

- NHL er ikke et nationalt mesterskab i mine øjne. Det er det allerstørste, du overhovedet kan spille. Og trofæet er så svært at få fingrene i, siger han.

Hos Lars Ellers tidligere klub i Danmark - Rødovre Mighty Bulls - følger man NHL-danskeren tæt. Og klubben er stolt af hans bedrifter.

- Der er ingen tvivl om, at Lars Eller er et ikon i Rødovre, siger Morten Nielsen, som er direktør i Rødovre Mighty Bulls.

- Folk følger vores spillere, som er i NHL, og specielt Lars, fordi han har gjort noget så unikt at få sit navn på en pokal. Der er ingen tvivl om, at det er noget, vi i Rødovre er stolte af.

Og selv om det er stort at runde 1000 kampe på den største ishockeyscene, så anser man Stanley Cup-triumfen som det største.

- Selvfølgelig er det størst, men at nå 1000 kampe er helt unikt, og det viser også, at vi har med en dybt seriøs sportsmand at gøre, som sjældent er skadet, som lever sundt og tager sin sport rigtig seriøst, siger Morten Nielsen.