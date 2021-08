Amerikansk stjerne fundet død - 31 år gammel

Den tidligere ishockeyspiller Jimmy Hayes blev 31 år.

Amerikaneren, der gennem en årrække var fast inventar i den nordamerikanske liga NHL, blev fundet død mandag.

Ifølge mediet ESPN blev myndighederne kaldt ud til Hayes' hjem i en forstad til Boston i USA, hvorefter han blev erklæret død.

Han blev født i Dorchester i samme delstat, Massachusetts, og var forbi Boston College, før han blandt andet optrådte for Boston Bruins i NHL.

Bruins begræder tabet af den tidligere spiller.

- Boston Bruins er knust over nyheden om, at Dorchester-indbygger og tidligere Bruins-spiller Jimmy Hayes er død. Vores tanker er hos hans hustru, Kristen, hans sønner, Beau og Mac, og hele Hayes-familien i denne svære tid, skriver klubben på Twitter.

Jimmy Hayes spillede i alt 334 kampe i NHL for fire forskellige hold. Han blev noteret for 54 mål og 55 assister og spillede sin sidste NHL-kamp i 2018.

Foruden Bruins blev han sendt på isen for Chicago Blackhawks, Florida Panthers og New Jersey Devils, og derudover optrådte han for en række andre hold i andre ligaer.

Lillebroren Kevin Hayes spiller for NHL-holdet Philadelphia Flyers.