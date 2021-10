Ansat af mestrene to dage efter fyring

Blot to dage nåede Thor Dresler at gå ledig.

Torsdag blev han således fyret som cheftræner i ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls og erstattet af svenske Magnus Sundquist på grund af svigtende resultater.

Lørdag meddeler mesterklubben Rungsted Seier Capital på sin hjemmeside, at den har hyret 42-årige Dresler som fuldtidsansat assistenttræner.

Dresler supplerer i Rungsted cheftræner Erik Hjalmarsson og assistenttræner Flemming Green.

- Da Thor stoppede i Rødovre, var det oplagt, at vi skulle forsøge at tilknytte ham hos os for at styrke trænerteamet.

- Med ansættelsen af Thor vil trænerteamet have mulighed for at arbejde mere individuelt med spillerne, og jeg synes, vi har et stærkt team med tilførelsen af yderligere en træner, siger Rungsteds sportschef, Morten Hagen.

Thor Dresler vil allerede være i boksen, når Rungsted søndag har besøg af Odense Bulldogs.

Rungsted har fået en skidt start på sæsonen og ligger blot nummer otte i Metal Ligaen. Kun Thor Dreslers ex-klub Rødovre har færre point.