Av, av, av: Ishockeyspiller skudt i skridtet

Växjö Lakers canadiske stjerne, Brendan Shinnimin, oplevede tirsdag enhver ishockeyspillers værste mareridt, da han måtte på hospitalet efter at være blevet skudt i skridtet

En ishockeyspiller er meget udsat for voldsomme skader. Det er uundgåeligt, når spillet indeholder skarpe skøjteklinger, svingende stave og knaldhårde pucke.

Sidstnævnte har kostet mange sting og ømme muskler gennem årene, og tirsdag var den så gal igen - på den meget lidt ænskværdige måde.

For i SHL-kampen mellem de forsvarende mestre, Växjö Lakers, og Rögle måtte hjemmeholdets helt store stjerne, Brendan Shinnimin, allerede i første periode køres på hospitalet efter mødet med en puck.

Skuddet, der kom fra en holdkammerat, traf canadieren i skridtet, og han faldt straks til isen med store smerter.

Topscoreren, der i sæsonen 2014/15 var holdkammerat med Mikkel Bødker i Arizona Coyotes, blev hjulpet fra banen og ind i omklædningsrummet. Han kom aldrig tilbage på isen igen, men blev kørt direkte på hospitalet til observation.

– Shinnimin tog på hospitalet. Det er intet at grine ad, for han havde utroligt ondt.

- Jeg håber, at det går ham godt, og at han ikke kommer til at synge falset i morgen, sagde Växjö-træner Sam Hallam på pressemødet efter kampen, der endte 4-1 til Växjö.

Og han var ramt. Det vidner det billede, klubben lagde op på de sociale medier onsdag, om:

'Billede fra i går. God bedring, Shinnimin. Vi tænker på dig', skriver klubben ledsaget af billedet af Shinnimins skridtbeskytter, der har fået en kæmpe bule efter mødet med pucken.

Växjö Lakers ligger aktuelt på fjerdepladsen i SHL med syv kampe tilbage i grundspillet.

