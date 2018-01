AV: Dansker passeret fem gange

Danske Frederik Andersen kom på glat is, da Toronto Maple Leafs tabte 3-6 til Vegas Golden Knights i verdens bedste ishockeyliga, NHL, natten til mandag dansk tid.

NHL's nytårsrunde blev indledt med kampen i Vegas.

William Karlsson blev den store oplevelse i kampen. Vegas' svenske forward lavede tre scoringer - det første hattrick nogensinde for Vegas Golden Knights, der spiller sin første sæson i NHL.

Frederik Andersen lavede 25 redninger på 30 forsøg i kampen, før han i kampens døende sekunder blev pillet ud, så Toronto kunne sætte en ekstra angrebsspiller på isen.

Det var andet nederlag i streg for Toronto. Holdet ligger dog stadig godt til i Eastern Conference med 48 point for 40 kampe.

Der blev også spillet andre steder i NHL natten til mandag.

Den danske veteran Frans Nielsen bragte sit hold, Detroit Red Wings, afgørende foran i kampen mod Pittsburgh Penguins i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Detroit vandt kampen 4-1, efter at Nielsen havde bragt holdet foran 3-1.

Nielsen blev i anden periode spillet helt fri i dybden, hvor han med en skudfinte elegant fik sat Pittsburghs målmand Matt Murray ud af spillet, før han lagde pucken i nettet.

Detroit Red Wings er efter en svag sæsonstart måske ved at finde formen, og holdet er så småt ved at skabe kontakt til midterfeltet i Eastern Conference. Detroit har 38 point for 37 kampe.

Nikolaj Ehlers kom ikke på pointtavlen, da Winnipeg Jets vandt 5-0 ude mod Edmonton Oilers. Winnipeg har 50 point for 39 kampe i toppen af Western Conference.

