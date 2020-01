Barnestjernens store nedtur: Kan du genkende ham?

Se på de to billeder.

Det er en og samme person.

Filmskuespilleren Shaun Weiss er ikke blevet sminket til ukendelighed til en rolle som bums, men der er til gengæld tale om 24 års menneskelig forfald.

Billederne er en illustration af en nedtur fra filmstjerne til bunden af samfundet.

Der er fortsat mange, som kan huske ham fra Disney-trilogien The Mighty Ducks, som blev indspillet i 90'erne, og blandt ishockeyfans er endt med at blive til en kultfilm.

Sådan så Shaun Weiss ud, da han spillede ishockeymålmanden Greg Goldberg (PR-foto)

Her spillede Shaun Weiss den rundkindede målmand, Greg Goldberg.

Søndag morgen klokken 6.59 blev den fallerede skuespiller endnu en gang anholdt.

Det skete i Marysville nord for Sacramento, hvor han kørte rundt i en bil, som han nogle timer forinden havde skaffet sig adgang til ved at bryde et vindue i garagen op og derefter smadre en siderude.

Den smadrede rude var årsagen til, at en politipatrulje blev mistænkelig og bad ham stoppe.

Udover at være mistænkt for indbrud, som det hedder i politisproget, blev Shaun Weiss sigtet for at køre rundt på 'speed', methamphetamine, der er et amfetaminlignende stof.

Nu har den tidligere filmstjerne fået midlertidig ophold i Yuba County Jail, fordi han faktisk er løsladt mod kaution.

I 2018 blev han taget med på politistationen på grund af en såkaldt 'offentlig rus'.

Året forinden var filmskuespilleren på grund af en masse småtyverier blevet idømt 150 dages fængsel, men kom ud allerede efter 12 dage på grund af overbelægning, hvorefter han fem dage senere blev arresteret for at være i besiddelse af ulovlige stoffer.

Politifoto af den anholdte Shaun Weiss

Det gav yderligere 90 dage, men mod en kaution på 25.000 dollars, 174.000 kroner, blev han sluppet fri og tilbage til et liv som hjemløs.

Skuespilleren, som så sent som i 2016 havde en rolle i filmen Mad i 2016, lod sig kort efter indlægge på et langtids-rehabiliteringscenter.

Inden da skrev han på Facebook:

- Selv bunden ser på mig og siger, hvordan kunne du havne hernede?

Det hjalp ikke meget, og det gjorde søsterens forsøg på få ham væk heller ikke.

Hun fik ham dog til forlade Los Angeles og flytte til det nordlige Califormien.

TMZ, som er en tabloidnyhedswebside, har fra kilder fået at vide, at Shaun Weiss fornyligt har gjort et nyt forsøg på at komme væk fra tilværelsen på gaden og tilbage til rehabiliteringscentret men der er en lang venteliste.

En ven købte på et tidspunkt en afdanket varevogn for at give ham et sted at sove, men kort efter brændte Shaun Weiss bilen af.

Indtil søndagens anholdelse i skyggen af den tragiske helikopterulykke med blandt andet basketikonet Kobe Bryant har ishockeymålmanden fra Mighty Duck hutlet sig igennem tilværelsen, og det fortælles, hvordan han har stjålet penge og stoffer fra andre sovende hjemløse.

Årsagen til, at kinderne modsat billederne fra Mighty Duck-tiden som målmanden Greg Goldberg ikke længere er runde, skyldes, at der ikke er mange tænder tilbage i munden, så Shaun Weiss har svært ved at spise, og vennerne har beskrevet ham som 'udsultet.

Skuespilleren Shaun Weiss er efter trialogien Mighty Duck endt som hjemløs og er igen og igen blevet anholdt (Foto: PR FOTO)

