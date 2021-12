Bed modstander - får hård straf

LA Kings' Brendan Lemieux har fået fem spilledages karantæne og en heftig bøde for at bide en modstander under en kamp

Ishockeyspillere går normalt til vaflerne i nærkampe, og det sker, at de tunge tacklinger bliver afløst af deciderede slagsmål.

Her er det oftest knytnæverne, der synger, men natten til søndag kom der andre kropsdele i spil under en tumult i kampen mellem LA Kings og Ottawa Senators i Los Angeles.

Her kom hjemmeholdets Brendan Lemieux i infight med gæsternes kaptajn, Brady Tkachuk, efter et spilstop, hvor der var lidt skubben og masen. Intet usædvanligt - men det opstod hurtigt.

For begge spillere smed handskerne og væltede om på isen, hvor Lemieux resolut bed Tkachuks hånd til blods.

Et særsyn i ishockey - og NHL's disciplinærudvalg kan tilsyneladende ikke lide det.

For Brendan Lemieux er nemlig blevet idømt karantæne i de næste fem kampe for sin udåd. Det er uden løn, hvilket betyder et tab for ham på 250.000 kroner.

Det er indtil videre denne sæsons næstlængste straf kun overgået af Evander Kanes 21 kampes suspendering for at forfalske et vaccinedokument.

25-årige Lemieux, der er søn af NHL-legenden Claude Lemieux, er to gange tidligere blevet suspenderet for voldelige handlinger på isen, og han har ikke umiddelbart en fan i Brady Tkachuk, der efter kampen var rasende:

- Det er chokerende. Børn gør ikke engang det der mere. Det er kun babyer, der gør det, sagde Tkachuk, der i øvrigt selv har et berømt fædrene ophav.

Han er således søn af en anden NHL-legende - Keith Tkachuk.