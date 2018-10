Bizart interview: Derfor troppede toptræner op i tyrehoved

Træneren for det amerikanske NHL-mandskab Nashville Predators, Peter Laviolette, er en mand af sit ord. Det fik man senest et eksempel på ved sit møde med pressen efter 3-0-sejren over canadiske Edmonton Oilers.

Her troppede træneren nemlig op i en ret anderledes mundering end normalt, da han oven på sit eget hoved havde valgt at placere noget så bizart som et tyrehoved.

Årsagen til det atypiske hovedbeklædningsvalg skal ligge i, at træneren efter eget udsagn havde tabt et væddemål til holdets spillere.

Journalisterne havde da også svært ved at holde masken, da Laviolette efter kampen stillede op til de obligatoriske interviews i mixedzone.

- Hvad er forklaringen på hovedbeklædningen?

- Jeg holder en aftale med de spillere, jeg har.

- Hvad er det for en aftale?

- Ehm, vi havde lavet det her væddemål, da vi skulle til Canada for at møde to gode hockey-hold: Tag fire point. Det er så straffen fra væddemålet. Var der ellers noget? svarer træneren til højlydte grin fra de fremmødte journalister.

- Så for at slå fast. Væddemålet lød, at hvis I vandt de to kampe, måtte dine spillere... nåede journalisten at indskyde, inden træneren igen tog ordet:

- Ja, det ville blive en svær tur, så jeg lagde den over til spillerne, og de fik lov at vælge straffen fra væddemålet, og så holder jeg aftalen.

Se videoen af den atypiske episode øverst i artiklen.

Det går ret godt for Laviolettes mandskab. Holdet har vundet syv ud af sæsonens otte kampe, og det topper derfor Western Conference.

