Bjorkstrand fik hul på bylden på flot danskerdag i NHL

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand markerede sig på fornem vis med et mål og to oplæg, da Columbus Blue Jackets søndag besejrede Edmonton Oilers med 5-2 i NHL.

Danskeren stod for den udlignende scoring til 2-2 kort inde i tredje periode, efter at udeholdet havde bragt sig foran, inden han også lagde op til målene til både 3-2 og 5-2.

Scoringen var 27-årige Bjorkstrands første i 12 kampe. Han siger til nhl.com, at han er glad for at have fået hul på bylden.

- Det føles godt. Jeg har været lidt nede i en bølgedal. Når det sker, så prøver jeg at holde mit spil lidt mere simpelt og tage de små sejre. Det hjælper mit spil med at komme i gang, siger danskeren.

Sejren mod Edmonton Oilers var Columbus Blue Jackets' første i fem kampe. Den efterlader holdet på en tiendeplads i sin division i verdens bedste ishockeyliga.

Også danskerne Nikolaj Ehlers og Lars Eller viste sig frem i søndagens NHL-opgør.

I Washington bragte Lars Eller sit hold Capitals på sejrskurs ved at score til 2-1 hjemme mod Toronto Maple Leafs. Det viste sig dog at være forgæves, da udeholdet siden fik udlignet til 3-3 og senere vandt kampen i straffeslag.

Bedre gik det for Nikolaj Ehlers, der scorede det sidste mål for Winnipeg Jets i en hjemmesejr på 4-1 mod topholdet Colorado Avalanche.

Ud af de tre danskere er det i øjeblikket kun Lars Eller og Capitals, der på nuværende tidspunkt ligger til at kvalificere sig til slutspillet.