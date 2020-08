Bjorkstrand og co. kollapser og er ude af NHL-slutspil

Columbus Blue Jackets, der har danske Oliver Bjorkstrand på holdet, er ude af slutspillet i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det står klart, efter at Bjorkstrand og co. onsdag aften dansk tid efter overtid tabte 5-4 til Tampa Bay Lightning.

Det var Tampa Bays fjerde sejr i serien, hvor der spilles bedst af syv. Dermed må Columbus vinke farvel til drømmen om Stanley Cup-trofæet i år.

Det så ellers godt ud for Columbus i onsdagens kamp.

Efter to Tampa Bay-scoringer tidligt i kampen fik Columbus vendt opgøret med fire scoringer på stribe. Oliver Bjorkstrand stod for målet til 4-2 cirka midtvejs i tredje og sidste periode.

Danskeren kom først på en retur fra Tampa Bays målmand, Andrei Vasilevski, og kunne nemt sende pucken i mål.

Herefter lykkedes det dog for Tampa Bay at score to gange de sidste ti minutter og dermed tvinge kampen ud i overtid. Her stod canadiske Brayden Point for det afgørende mål efter godt fem minutters spil.