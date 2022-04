Bjorkstrand scorer for tredje gang i træk for Blue Jackets

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand er inde i en god stime for sit hold, Columbus Blue Jackets.

Natten til fredag scorede Bjorkstrand for tredje kamp i træk og lavede også en assist, da Blue Jackets vandt 5-2 over Tampa Bay Lightning.

NHL belønner præstationen ved at udnævne Bjorkstrand som en af kampens tre bedste spillere.

Grundspillet i den nordamerikanske liga nærmer sig afslutningen, og Blue Jackets har trods sejren ikke skrabet point nok sammen til at gå videre til slutspillet om Stanley Cup-trofæet.

Derimod har Tampa Bay Lightning med en kamp tilbage i grundspillet forsat mulighed for at gå videre til playoffkampene.

Washington Capitals med Lars Eller på isen er trods et nederlag på 1-5 til New York Islanders også klar til slutspilsserierne om mesterskabet.

I opgøret måtte Capitals for anden kamp i træk undvære sin russiske topscorer, Alex Ovechkin, på grund af en skade.

Blandt de øvrige hold, som også er kvalificeret, er Carolina Hurricanes med Frederik Andersen som målvogter.

Hurricanes afsluttede grundspillet ved i nattens runde at besejre New Jersey Devils med 6-3. Finnen Antti Raanta vogtede buret for Hurricanes i samtlige 60 minutter.

Frederik Andersen har siden midten af april været ude af truppen på grund af en skade, som han pådrog sig i en udekamp mod Colorado Avalanche.

Den 32-årige Andersen kan sammen med sin finske målmandskollega glæde sig over at blive tildelt William M. Jennings-trofæet, der årligt gives til de to målmænd, som har ladet færrest mål gå ind i den ordinære sæson.

For at komme i betragtning skal målmændene have medvirket i mindst 25 kampe.

Det er første gang i NHL's historie, at en målmandsduo fra Carolina Hurricanes modtager trofæet. De to er også den første duo til at blive tildelt hæderen i deres første sæson i en klub, skriver NHL på sin hjemmeside.

Frederik Andersen skiftede før denne sæson til Hurricanes efter at have vogtet buret for Toronto Maple Leafs de foregående fem år. Antti Raanta, der er jævnaldrende med danskeren, kom til klubben fra Arizona Coyotes.