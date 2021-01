Bjorkstrand stjal billedet

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand kom til at spille en hovedrolle, da hans klub, Columbus Blue Jackets, mandag aften dansk tid vandt udekampen mod Detroit Red Wings med 3-2 i NHL-ligaen.

Bjorkstrand scorede et mål, blev noteret for en assist og endte med at blive smidt ud for et slagsmål i slutfasen.

Den 25-årige angriber kom første gang i fokus, da han fem minutter før udløbet på anden periode udlignede til 1-1, efter at han fulgte op og scorede på en ripost.

Fem minutter inde i tredje periode var han så i oplæggerens rolle, da han afleverede til Alexandre Texier, der scorede til 2-1.

Hviderusland fratages VM i ishockey

Columbus Blue Jackets kom også foran 3-1, inden Bjorkstrand medvirkede i et større slagsmål, der førte til, at danskeren blandt flere andre blev smidt ud med 57 sekunder tilbage af kampen. Han fik 15 minutters straf for forseelsen.

Dermed lavede Bjorkstrand et såkaldt 'Gordie Howe-hattrick', der kræver mål, assist og slagsmål i samme kamp - opkaldt efter legenden Gordie Howe, der trods sine 2421 kampe blot er noteret for to af slagsen.

Det var første gang, at Bjorkstrand kom på tavlen i denne sæson, der begyndte i sidste uge. Samtidig var det Columbus Blue Jackets' første sejr i tre forsøg.

Barcelona og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+)

Eksperten overrasker: Går på rov hos miniputterne

Efter Ståle-fyring: Han ligner den store taber