Bjorkstrands i historisk lang kamp

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand kom tirsdag på måltavlen, da han bragte Columbus Blue Jackets foran med 2-1 mod Tampa Bay Lightning i den første kamp i slutspilsserien mellem de to hold.

Der stod 1-1 efter første periode, og det så også ud til at skulle være stillingen efter anden, men Oliver Bjorkstrand havde en anden plan.

Gæsterne lykkedes med at holde pucken inde i Tampa Bays zone, og fra en lidt overraskende position helt ude ved banden tog danskeren chancen.

Han trak pucken helt op i nettaget ved nærmeste stolpe, hvor den russiske målmand Andrei Vasilevskiy i hjemmeholdets mål slet ikke nåede at reagere.

Det tegnede lyst for Bjorkstrand og co. inden de sidste 20 minutter, men der kom lynhurtigt balance på måltavlen, da spillerne igen indtog isen.

Helt sikkert noget særligt

Yanni Gourde sørgede for, at Columbus for anden gang i kampen måtte se en føring forsvinde, og da der ikke blev scoret yderligere i ordinær spilletid, skulle kampen afgøres i overtid.

Og den blev historisk lang. Først i femte overtidsperiode og efter i alt over 90 minutters spilletid faldt den afgørende scoring, da Brayden Point fra Tampa Bay fik pucken i nettet til en sejr på 3-2.

- Jeg ved ikke, hvor mange, der har medvirket i så lang en kamp. Men det var helt sikkert noget særligt, siger Brayden Point.

Det er ifølge NHL's hjemmeside den fjerdelængste kamp i et slutspil i al den tid, der er spillet om Stanley Cup-trofæet. Den længste kamp i slutspillet fandt sted i 1936 og varede 116 minutter og 30 sekunder.

I slutspillet spilles der bedst af syv kampe. Kamp nummer to mellem Columbus og Tampa Bay spilles på torsdag.