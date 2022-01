Bundhold driller forgæves Metal Ligaens duks

Herning Blue Fox trak fredag aften fra i toppen af Metal Ligaen, men ishockeyholdet havde store problemer mod Herlev Eagles.

Hele tre gange udlignede sjællænderne hjemmeholdets føring, før midtjyderne i tredje periode satte tingene på plads og vandt 7-5.

Med 65,5 point har holdet syv point ned til Aalborg Pirates på andenpladsen.

Der opereres igen i denne sæson med halve point i landets bedste ishockeyliga, da en række kampe er aflyst på grund af coronapandemien og afgøres på skrivebordet med 1,5 point til hver.

Herlev har 38 point på ottendepladsen. Det er ligaens næstsidste placering, men rækker stadig til en plads i slutspillet.

For at få de bedste chancer i slutspillet skal holdene opnå den bedst mulige seedning via deres slutplacering i grundspillet.

Som ligaens førerhold var Herning favorit til fredagens hjemmekamp og kom da også foran på et mål af Miska Humaloja efter ni minutter.

Men bare halvandet minut senere sendte Daniel Baastrup Andersen udligningen i mål for gæsterne.

Så fulgte en stillingskrig, hvor Herning yderligere to gange bragte sig i front, men Herlev svarede begge gange igen.

Ved indgangen til tredje periode var det helt lige ved stillingen 5-5, før Mikko Kuukka og Kristian Jensen sørgede for tre point til hjemmeholdet.

Rødovre Mighty Bulls og Sønderjyske mødes i fredagens anden kamp.