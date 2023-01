Bundproppen Rødovre tager choksejr i Herning

Rødovre Mighty Bulls har skrabet bunden af Metal Ligaen gennem hele sæsonen. Men der er tilsyneladende stadig spræl i spillerne fra den københavnske forstad.

Søndag tog Rødovre en højst overraskende sejr på udebane over ligaens nummer et, Herning Blue Fox, der blev slået 3-2. Måns Hansson blev helten med sejrsmålet 1 minut og 22 sekunder før tid.

Tidligere i tredje periode havde Herning med to mål vendt 0-2 til 2-2, og det så ud til at midtjyderne for sjette kamp i træk skulle i overtid.

Men det trængte Rødovre-mandskab slog til i slutminutterne. Hanssons håndledsskud sendte pucken ind mellem både venner og fjender, inden den slog ind i nettet bag Mac Carruth i Herning-målet.

Dermed blev gæsterne belønnet for en disciplineret indsats og en tung defensiv taktik, der frustrerede storfavoritterne.

Jacob Böll bragte Rødovre foran efter et kvarter, da han fra tæt hold sendte en returpuck i nettet. Kort inde i anden periode øgede Christian Juhl Thunbo til 2-0 på en pasning fra Jonathan Brinkman.

Først i tredje periode kom herningenserne i omdrejninger. Brett Perlini reducerede, og Mathias From udlignede til 2-2 med et kvarter igen.

Alligevel var det altså Rødovre, der skøjtede hjem med alle tre point og dermed vandt for anden gang i træk. Der er dog stadig næsten uoverskueligt langt op til ottendepladsen, der giver adgang til slutspillet.

Rødovre har 15 kampe tilbage af grundspillet og skal indhente 11 point på Herlev.